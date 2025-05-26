Новости ночи 26 мая: обстрел Украины и “бавовна” в России

До утра россияне атаковали Украину беспилотниками.

Ночью громко было в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожской и Хмельницкой областях.

Больше о главных событиях ночи и утра 26 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

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Атака дронами

Атака дронами началась ориентировочно в 20:17 25 мая.

Сначала об угрозе применения врагом ударных беспилотников предупредили людей в Харьковской области.

Вскоре такое же объявление появилось для людей в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

После часа ночи вражеские беспилотники долетели к Хмельницкой области.

В частности, целью врага был Староконстантинов.

Об отбое угрозы ударных беспилотников в Воздушных силах ВСУ сообщили в 07:13 26 мая.

О результатах боевой работы командование ПС ВСУ сообщит после обобщения данных.

Атака на Одессу

Атака на Одессу началась после 22:00 25 мая.

Мэр Геннадий Труханов неоднократно подтверждал взрывы.

Больше подробностей пока не поступало.

Атака на Хмельницкую область

26 мая произошла вторая ночная атака на Хмельницкую область.

По словам руководителя областной военной администрации Сергея Тюрина, пострадавших среди гражданских нет.

Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий.

Атака на Киев

Ночная атака на Киев стала третьей подряд.

Взрывы в столице гремели, начиная ориентировочно с часу ночи до половины седьмого утра 26 мая.

По свидетельству очевидцев, взрывы в Киеве было слышно ориентировочно восемь раз.

О результатах работы противовоздушной обороны официальные лица пока не сообщали.

Атака на Харьков и пригород

Атаку на Харьков и пригород руководитель областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил в час ночи.

По его словам, в отдельных районах гремели мощные взрывы.

Информацию о пострадавших и последствиях попадания пока не объявляли.

Атака на Юрковку Запорожской области

60-летняя женщина и 52-летний мужчина получили ранения во время ночной атаки на Юрковку Запорожской области.

Как сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, россияне попали в частный дом, разрушив его.

Дома и автомобили рядом повредило взрывной волной.

“Бавовна” в России

Ночью 26 мая прогремела серия взрывов в российской Туле.

Местные сообщали о попадании на территорию завода.

В Кинешме Ивановской области РФ, по свидетельству очевидцев, дроны атаковали Дмитровский химический завод.

Местные власти утверждают, что упали обломки на склад упаковок.

Громко было и в Елабуге, что в Татарстане.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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