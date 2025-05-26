У РФ не получится истощить Украину и заставить ее к капитуляции — посол ФРГ

План РФ истощить Украину террором обстрелов, заставив ее таким образом капитулировать, не сработает.

Такое убеждение в соцсети Х выразил посол Германии в Украине Мартин Егерь.

— Третья ночь подряд — тяжелые российские воздушные атаки. Опять с применением дронов и ракет. План России: истощить Украину и заставить ее капитулировать. Этот план не сработает. Украина сильная. Германия твердо стоит на ее стороне, — написал посол ФРГ в соцсети, комментируя очередную ночную воздушную атаку России по украинским городам.

Атака со стороны РФ Украины 26 мая

Ночью 26 мая Россия атаковала Украину девятью ракетами и рекордными 355 дронами. Наши военные сбили все девять крылатых ракет Х-101 и обезвредили 288 БпЛА.

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Вражеские цели приземлили на Востоке, Севере, Юге, Западе и в Центре страны.

Стоит отметить, что это уже третья ночь подряд, когда Россия осуществляет массированный обстрел нашего государства.

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