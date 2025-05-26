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Потери врага на 26 мая: ликвидировано еще 1000 оккупантов и более 50 артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 26 мая 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 188-е сутки полномасштабной войны достигли 981 850 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 26 мая 2025 года

  • личного состава — около 981 850 (+1 000) человек;
  • танков — 10 858 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 641 (+8);
  • артиллерийских систем — 28 320 (+51);
  • РСЗВ — 1 397 (+1);
  • средства ПВО — 1 171 (+2);
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 37 631 (+264);
  • крылатые ракеты — 3 256 (+53);
  • корабли /катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 843 (+92);
  • специальная техника — 3902.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
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