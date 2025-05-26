Потери врага на 26 мая: ликвидировано еще 1000 оккупантов и более 50 артсистем

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Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ

Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне

Прощание с Максимом Нелипой: где похоронят военного и почему его сын не приедет на похороны

Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк улучшили свои позиции перед Ролан Гаррос

День Киева 2025: когда столица отмечает день рождения и куда пойти