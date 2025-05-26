Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Потери врага на 26 мая: ликвидировано еще 1000 оккупантов и более 50 артсистем
Потери врага на 26 мая 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 188-е сутки полномасштабной войны достигли 981 850 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 26 мая 2025 года
- личного состава — около 981 850 (+1 000) человек;
- танков — 10 858 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 641 (+8);
- артиллерийских систем — 28 320 (+51);
- РСЗВ — 1 397 (+1);
- средства ПВО — 1 171 (+2);
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 37 631 (+264);
- крылатые ракеты — 3 256 (+53);
- корабли /катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 843 (+92);
- специальная техника — 3902.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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