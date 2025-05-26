Как понять, что РФ готовится запускать Калибры с моря — разъяснение ВМС

Подготовку России к запуску крылатых ракет Калибр из морских носителей можно определить, наблюдая за ситуацией в воздухе.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Как распознать подготовку к запуску Калибров

По его словам, признаком возможного запуска является активность авиации – часто удары наносятся в рамках комбинированных атак, когда одновременно используются воздушные и морские средства поражения.

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– Лучший способ понять вероятность применения Калибров – следить за ситуацией в воздухе, – объяснил Плетенчук.

Он подчеркнул, что в случае запуска Калибров у военных есть время для реагирования, ведь речь идет не о баллистических ракетах, а о крылатых, имеющих другую траекторию полета.

– Поэтому, в принципе, это все взаимосвязано, и мы мониторим. В любом случае, когда запускаются Калибры, время на реагирование есть. Это все же не баллистика, – добавил спикер.

По словам Плетенчука, украинские Силы обороны постоянно отслеживают все возможные угрозы, чтобы вовремя реагировать на удары противника.

Напомним, с 24 мая на боевом дежурстве в Черном море находятся два российских корабля, являющихся носителями крылатых ракет Калибр.

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