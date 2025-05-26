Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, посетит Берлин и встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский встретится с Мерцем

Об этом сообщает немецкий новостной журнал Der Spiegel.

Мерц планирует обсудить возможные шаги по дальнейшим переговорам между Украиной и Россией во время личной встречи с Зеленским.

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Он также планирует проинформировать Зеленского о планах нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву, чтобы она начала серьезные переговоры.

В начале текущего месяца Мерц встретился с Зеленским и другими европейскими лидерами в Киеве, чтобы обсудить прекращение огня в войне между Россией и Украиной.

После встречи он заявил, что конфликт является “исключительно агрессивной войной со стороны России, нарушающей международное право”.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на начальной стадии и могут занять месяцы, несмотря на усиление дипломатического импульса в последние недели.

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