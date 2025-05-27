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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

Блокирует сигнал вражеских БпЛА: в ВСУ появится антидроновой пистолет

пристрій проти БПЛА
Фото: Минобороны

Украинские инженеры разработали инновационное средство радиоэлектронной защиты — антидроновий пистолет, который эффективно выводит из строя вражеские беспилотники.

Это индивидуальное устройство блокирует сигналы управления и передачи видео с дрона к его оператору.

Для защиты от вражеских БпЛА

В условиях современной войны беспилотники играют ключевую роль в разведке, корректировке огня и осуществлении атак.

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Они стали глазами и руками врага на поле боя, ведь могут мгновенно передать координаты, сбросить взрывчатку или вести наблюдение.

В ответ на эту угрозу растет потребность в мобильных и высокоточных средствах противодействия, способных нейтрализовать дрон еще до того, как он нанесет вред.

Именно поэтому разработка таких средств, как украинский антидроновий пистолет, становится не просто технологическим прорывом, а вопросом защиты жизни.

Главные преимущества устройства:

  • компактный размер — легко держится в одной руке;
  • масса чуть больше 1 кг — удобно носить и использовать бойцам на передовой;
  • монолит без лишних деталей, что упрощает эксплуатацию;
  •  направленное излучение препятствует сигналам связи дронов с оператором.

Благодаря своей портативности и простоте использования, антидроновий пистолет может стать незаменимым средством защиты почти всех подразделений ВСУ, особенно в полевых условиях, где трудно применять крупные системы радиоэлектронной борьбы.

В руках подготовленного военного он становится инструментом, способным обезвредить и дезориентировать вражеский беспилотник без физического поражения.

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