Блокирует сигнал вражеских БпЛА: в ВСУ появится антидроновой пистолет
Украинские инженеры разработали инновационное средство радиоэлектронной защиты — антидроновий пистолет, который эффективно выводит из строя вражеские беспилотники.
Это индивидуальное устройство блокирует сигналы управления и передачи видео с дрона к его оператору.
Для защиты от вражеских БпЛА
В условиях современной войны беспилотники играют ключевую роль в разведке, корректировке огня и осуществлении атак.
Они стали глазами и руками врага на поле боя, ведь могут мгновенно передать координаты, сбросить взрывчатку или вести наблюдение.
В ответ на эту угрозу растет потребность в мобильных и высокоточных средствах противодействия, способных нейтрализовать дрон еще до того, как он нанесет вред.
Именно поэтому разработка таких средств, как украинский антидроновий пистолет, становится не просто технологическим прорывом, а вопросом защиты жизни.
Главные преимущества устройства:
- компактный размер — легко держится в одной руке;
- масса чуть больше 1 кг — удобно носить и использовать бойцам на передовой;
- монолит без лишних деталей, что упрощает эксплуатацию;
- направленное излучение препятствует сигналам связи дронов с оператором.
Благодаря своей портативности и простоте использования, антидроновий пистолет может стать незаменимым средством защиты почти всех подразделений ВСУ, особенно в полевых условиях, где трудно применять крупные системы радиоэлектронной борьбы.
В руках подготовленного военного он становится инструментом, способным обезвредить и дезориентировать вражеский беспилотник без физического поражения.