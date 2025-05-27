Зеленский и Сырский – воинам в День ССО: Еще не раз удивите мир

27 мая, в День Сил специальных операций (ССО), украинских защитников поздравили президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Поздравление Зеленского ко Дню ССО 27 мая

Глава государства, который накануне своим указом №346/2025 определил 27 мая Днем ССО, напомнил, что такая дата была выбрана неслучайно.

– Теперь ежегодно 27 мая мы будем отмечать День Сил специальных операций в дату, которая берет свое начало с 2014 года. Спецназовцы вместе с побратимами из других подразделений именно в этот день освобождали новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг, – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отмечает: работа воинов ССО непубличная, но часто решающая.

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Речь идет о точных и четких действиях в глубоком тылу врага, самых горячих боях на всех участках фронта, сокрушительных ударах по критической инфраструктуре противника.

– Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм. Поздравляю с вашим профессиональным днем. Слава Украине! – отметил глава государства.

Поздравление Сырского ко Дню ССО 27 мая

Главком в День ССО в Украине подчеркнул, что Силы специальных операций – это те, кто делает невозможное.

– Они (воины ССО, – Ред.) заходят в тыл к врагу из воздуха, из воды, по земле. Нарушают логистику, вводят противника в заблуждение, дезориентируют его, заставляют перебрасывать силы и оголять направления. Наносят удары там, где враг не ждет. И тихо возвращаются. Их цвет – стальной. Их лозунг – Иду на вы! Их символ – вурдалак. Потому что их способности иногда кажутся нечеловеческими, – отметил Александр Сырский.

Воины ССО Вооруженных сил Украины, напоминает главком, сражались за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, отбивали Змеиный и Херсон, обороняли Бахмут, Авдеевку, Часов Яр, активно действовали на Курщине.

– Это те, кто провел немало успешных операций в глубоком тылу врага и еще не раз удивит мир.

Ваша работа тихая, но результативная. Ваши действия невидимы, но решительны. Спасибо каждому и каждой из вас за службу! Вечная память и вечная слава погибшим в бою за независимость Украины! Слава Украине! Героям слава! – написал Александр Сырский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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