Когда вернут ВНО: ждать ли выпускникам возвращения к старой системе

ВНО (Внешнее независимое оценивание) — это система тестирования, которая использовалась в Украине как основная форма поступления в учреждения высшего образования с 2008 года. Ее суть — объективно и централизованно оценить знания выпускников школ.

С 2022 года ВНО временно заменили на НМТ из-за полномасштабной войны, потому что централизованное тестирование стало опасным. Факты ICTV узнавали, когда в Украине вернут ВНО.

Когда в Украине отменят НМТ и вернут ВНО

Национальный мультипредметный тест (НМТ) и в дальнейшем будет основной формой вступительного экзамена в Украине, пока ситуация с безопасностью не станет стабильной. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью для РБК-Украина.

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Введение НМТ вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) стало вынужденной мерой из-за полномасштабной войны. Массовое тестирование тысяч выпускников в одном месте слишком опасно из-за постоянной угрозы ракетных атак. Итак, когда вернут ВНО зависит от того, как скоро наступит мир.

— Это просто приглашение врагу: “бомбите нас сейчас”. Поэтому мы проводим НМТ меньшими группами, в течение месяца-полтора, в безопасной среде, — пояснил Винницкий.

Что будет в 2026 году: НМТ или ВНО

Министерство образования поддерживает идею возвращения к ВНО как надежному механизму оценивания, но пока адаптирует вступительные процедуры к условиям войны.

Очное обучение с нового учебного года будет доступно не всем — все будет зависеть от ситуации в регионе:

Офлайн или смешанный формат: Киев, западные области, частично Одесса и Днепр.

Онлайн-обучение: регионы, где сохраняется высокий уровень опасности.

По словам заместителя министра, невозможно проводить полноценное обучение в хранилищах.

Когда вернут ВНО: условия

Итак, НМТ — это временное решение, которое позволяет обеспечить безопасное поступление. Возвращение к традиционному ВНО возможно только после завершения войны и восстановления стабильности.

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