Постоянно меняют маршруты: Игнат о тактике атак дронами со стороны РФ

Российские войска меняют тактику использования беспилотников во время атак на Украину, чтобы попытаться обойти противовоздушную оборону (ПВО).

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал РБК-Украина.

Россия меняет тактику атак дронами

— Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БпЛА и стараются пускать их на больших высотах — более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект, — рассказал Игнат.

На такой высоте их лучше видно на радарах, но в то же время они недосягаемы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.

Сейчас смотрят

Также, по словам Игната, россияне устраивают массовые налеты — запускают много дронов одновременно на один населенный пункт или объект.

Для того чтобы усложнить работу украинской ПВО, враг использует большое количество дронов-имитаторов без боезаряда. Например, во время одной из последних атак соотношение было 60 боевых дронов на 40 фальшивых беспилотников.

Напомним, в течение трех последних ночей российские войска осуществляли комбинированные удары по Украине. В частности, в ночь на 26 мая было зафиксировано рекордное количество запущенных дронов — 355, из них 288 беспилотников были обезврежены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Медиа Центр Украина

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.