РФ должна почувствовать последствия: Зеленский обсудил с военными возможности отвечать на удары

Президент Владимир Зеленский обсудил с военными нашу готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно. Это означает увеличивать наше производство наших дронов, наших ракет.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении во вторник, 27 мая.

Зеленский об украинском производстве дронов и ракет

В совещании приняли участие в частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, руководитель Генштаба Андрей Гнатов и глава Минобороны Рустем Умеров.

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Одними из тем совещания было планирование действий и увеличение украинского производства дронов и ракет.

— Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины. Будет больше, я уверен, в этом. Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе — для инвестиций именно в украинское производство, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что прежде всего речь идет о производстве именно беспилотного и дальнобойного элемента — всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать на значительное расстояние.

По словам президента, публично об имеющихся планах не будут говорить, но перспектива понятна — зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Он отметил, что в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины.

— И это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы. Все должны производить, — подчеркнул он.

Кроме того Зеленский заслушал доклады чиновников относительно экономических перспектив Украины, тех решений, которые нужны, чтобы обеспечивать работу предприятий, которые уже есть, и основания новых бизнесов.

А также по привлечению в Украину капитала, чтобы обеспечить возможность максимально выгодной совместной работы с партнерами для инвестиций и восстановления Украины.

Накануне Зеленский сообщил, что поручил значительно увеличить производство ударных дронов и дронов-перехватчиков для противодействия российским ударам, а также профинансировать украинскую баллистическую программу.

Источник : Офис президента

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