Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 27 мая: ликвидированы еще 990 оккупантов и около двадцати артсистем
Потери РФ на 27 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 990 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 189-е сутки полномасштабной войны достигли 982 840 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 27 мая 2025
- личного состава — около 982 840 (+990) человек;
- танков — 10 860 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 642 (+1);
- артиллерийских систем — 28 337 (+17);
- РСЗО — 1 397;
- средств ПВО — 1 171;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 853 (+222);
- крылатых ракет — 3 265 (+9);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 907 (+64);
- специальной техники — 3 902.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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