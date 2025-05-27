В 8 из 10 районов Киева обновили глав РГА: среди назначенных – Бахматов и Зантарая
Сегодня, 27 мая, в Киеве к работе приступили восемь новоназначенных глав райгосадминистраций.
Назначение глав РГА в Киеве: что известно
Руководящий состав восьми из десяти районов Киева обновлен в соответствии с распоряжениями президента Украины Владимира Зеленского, которые накануне появились на сайте главы государства.
Согласно распоряжению президента Украины, новыми главами РГА стали:
- в Голосеевском районе – София Дунаевская;
- в Дарницком районе – Александр Ковтунов;
- в Деснянском районе – Максим Бахматов;
- в Днепровском районе – Андрей Паладий;
- в Подольском районе – Владимир Наконечный;
- в Святошинском районе – Георгий Зантарая;
- в Соломенском районе – Сергей Мовенко;
- в Шевченковском районе – Александр Сазанович.
От новых глав РГА, отмечает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, киевляне ожидают конкретных действий, а не бумажной активности.
– Каждый из назначенных руководителей понимает уровень ответственности. Районы нуждаются в системной, ежедневной работе не из кабинета, а в тесном контакте с людьми. Работа должна быть ощутима для жителей в кратчайшие сроки, – убежден Тимур Ткаченко.
Что известно о новых главах РГА
Новоназначенная глава Голосеевской РГА София Дунаевская с 2019 года возглавляла аппарат Голосеевской райгосадминистрации.
Новый глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов с апреля 2022 года работал заместителем главы этой же райгосадминистрации, а в последние полгода, с декабря 2024 года, временно исполнял обязанности главы района.
Новый глава Деснянской РГА Максим Бахматов – в прошлом шоумен, продюсер, резидент украинского Comedy Club.
С июня 2015 исполнял обязанности генерального директора ВДНХ (бывшее название Национального экспоцентра Украины, который является большим выставочным комплексом в Киеве).
С апреля 2016 года по март 2017 года занимал должность гендиректора.
За это время вместе с командой Национального экспоцентра Украины создал и реализовал предварительную концепцию реорганизации комплекса.
Затем Максим Бахматов стал управляющим партнером инновационного центра-городка UNIT.City в Киеве.
С 2019 по 2020 год работал советником городского главы Киева Виталия Кличко по вопросам инвестиций и диджитализации.
В данный момент Бахматов Максим возглавляет свою же общественную организацию Офис трансформации.
Глава Днепровской РГА Андрей Паладий работал в Министерстве молодежи и спорта и Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенное название – Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА).
Глава Подольской РГА Владимир Наконечный – доцент Киевского национального университета культуры и искусств.
Глава Святошинской РГА Георгий Зантарая – депутат Киевсовета от Слуги народа, чемпион мира по дзюдо.
Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко ранее работал в Министерстве внутренних дел и занимал должность первого заместителя главы Волынской областной государственной администрации.
Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович был заместителем главы Оболонской райгосадминистрации.
К слову, в двух районах Киева кадровых изменений не произошло.
Оболонскую РГА по-прежнему возглавляет Кирилл Фесик, а Печерскую РГА – Наталья Кондрашова.
Источник: Офис президента, Тимур Ткаченко
Фото: Максим Бахматов