В 8 из 10 районов Киева обновили глав РГА: среди назначенных – Бахматов и Зантарая

Сегодня, 27 мая, в Киеве к работе приступили восемь новоназначенных глав райгосадминистраций.

Назначение глав РГА в Киеве: что известно

Руководящий состав восьми из десяти районов Киева обновлен в соответствии с распоряжениями президента Украины Владимира Зеленского, которые накануне появились на сайте главы государства.

Согласно распоряжению президента Украины, новыми главами РГА стали:

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в Голосеевском районе – София Дунаевская;

в Дарницком районе – Александр Ковтунов;

в Деснянском районе – Максим Бахматов;

в Днепровском районе – Андрей Паладий;

в Подольском районе – Владимир Наконечный;

в Святошинском районе – Георгий Зантарая;

в Соломенском районе – Сергей Мовенко;

в Шевченковском районе – Александр Сазанович.

От новых глав РГА, отмечает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, киевляне ожидают конкретных действий, а не бумажной активности.

– Каждый из назначенных руководителей понимает уровень ответственности. Районы нуждаются в системной, ежедневной работе не из кабинета, а в тесном контакте с людьми. Работа должна быть ощутима для жителей в кратчайшие сроки, – убежден Тимур Ткаченко.

Что известно о новых главах РГА

Новоназначенная глава Голосеевской РГА София Дунаевская с 2019 года возглавляла аппарат Голосеевской райгосадминистрации.

Новый глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов с апреля 2022 года работал заместителем главы этой же райгосадминистрации, а в последние полгода, с декабря 2024 года, временно исполнял обязанности главы района.

Новый глава Деснянской РГА Максим Бахматов – в прошлом шоумен, продюсер, резидент украинского Comedy Club.

С июня 2015 исполнял обязанности генерального директора ВДНХ (бывшее название Национального экспоцентра Украины, который является большим выставочным комплексом в Киеве).

С апреля 2016 года по март 2017 года занимал должность гендиректора.

За это время вместе с командой Национального экспоцентра Украины создал и реализовал предварительную концепцию реорганизации комплекса.

Затем Максим Бахматов стал управляющим партнером инновационного центра-городка UNIT.City в Киеве.

С 2019 по 2020 год работал советником городского главы Киева Виталия Кличко по вопросам инвестиций и диджитализации.

В данный момент Бахматов Максим возглавляет свою же общественную организацию Офис трансформации.

Глава Днепровской РГА Андрей Паладий работал в Министерстве молодежи и спорта и Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенное название – Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА).

Глава Подольской РГА Владимир Наконечный – доцент Киевского национального университета культуры и искусств.

Глава Святошинской РГА Георгий Зантарая – депутат Киевсовета от Слуги народа, чемпион мира по дзюдо.

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко ранее работал в Министерстве внутренних дел и занимал должность первого заместителя главы Волынской областной государственной администрации.

Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович был заместителем главы Оболонской райгосадминистрации.

К слову, в двух районах Киева кадровых изменений не произошло.

Оболонскую РГА по-прежнему возглавляет Кирилл Фесик, а Печерскую РГА – Наталья Кондрашова.

Источник: Офис президента, Тимур Ткаченко

Фото: Максим Бахматов

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