Ложь Путина все больше раздражает руководство США — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вызывает все большее раздражение у руководства США, потому что есть понимание, что он на самом деле не хочет заканчивать войну в Украине.

Так во время общения с журналистами 27 мая глава государства ответил на вопрос о том, кто из них двоих вызывает большее раздражение в Белом доме.

Зеленский о том, кто больше раздражает Трампа

— Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые… Какая бы ни была публичная риторика, я думаю, что они реально разочарованы — я не знаю, подходит ли такое слово, — подчеркнул Зеленский.

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По его мнению, в Белом доме в целом есть понимание, что Путин точно не хочет заканчивать войну в Украине.

— В партнерстве можно быть очень некомфортными, но быть партнерами. Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге — вы реально наедине находитесь, — добавил президент.

Последние заявления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что у него уже иссякает терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина, однако, по данным СМИ, президент США до сих пор не определился в своих дальнейших действиях в ответ на усиление атак по Украине и отказ от мирных переговоров.

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