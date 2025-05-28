Ни к одной нет доступа: РФ держит украинцев в 300 колониях на ВОТ и в Беларуси

Для содержания украинских военнопленных и гражданских действуют не менее 300 мест содержания на территории России, на временно оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин во время брифинга в Медиацентре Украина.

Где РФ удерживает пленных

По словам Гущина, к этим объектам не имеют доступа правозащитники и представители Красного Креста.

Сейчас смотрят

— Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? Пять, может десять, может 20, может 100? 300! Украина же имеет пять лагерей для военнопленных и пять временных мест содержания. И ко всем им есть абсолютно свободный беспрепятственный доступ всех правозащитных организаций, международных институтов, МККК, ООН и т.д., — отметил он.

Тогда как Россия имеет 300 таких застенков, включая те, что она развернула на оккупированных территориях, а также мест содержания на территории Беларуси.

— Ни к одной из них нет доступа никого — ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников, — отметил представитель Координационного штаба.

Напомним, в воскресенье, 25 мая, состоялся третий этап обмена пленными 1 000 на 1 000.

О самом обмене пленными 1000 на 1000 удалось договориться во время первых за три года прямых переговоров России и Украины в Стамбуле при посредничестве Турции 16 мая.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.