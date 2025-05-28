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Цель — до 2027 года построить более 2 тыс. укрытий: Украина и Финляндия создали новую Коалицию

Шмигаль і Орпо
Фото: Правительственный портал

Украина вместе с Финляндией начинает международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

Основана Коалиция укрытий гражданской защиты

— Вместе с Финляндией начинаем международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства, — написал глава украинского правительства.

Кроме того, Киев и Хельсинки будут усиливать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, образования и других ключевых отраслях.

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Шмыгаль отметил, что соответствующие документы он подписал в среду, 28 мая, во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Украинский премьер подчеркнул, что цель Киева — до 2027 года построить 2 300 сооружений гражданской защиты, а до 2030 года — еще 3 тыс.

Также чиновники обеих стран призвали международное сообщество участвовать в Коалиции и делать свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.

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Война в Украине, Денис Шмыгаль, Украина, Фінляндія
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