Цель — до 2027 года построить более 2 тыс. укрытий: Украина и Финляндия создали новую Коалицию
Украина вместе с Финляндией начинает международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).
Основана Коалиция укрытий гражданской защиты
— Вместе с Финляндией начинаем международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства, — написал глава украинского правительства.
Кроме того, Киев и Хельсинки будут усиливать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, образования и других ключевых отраслях.
Шмыгаль отметил, что соответствующие документы он подписал в среду, 28 мая, во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Украинский премьер подчеркнул, что цель Киева — до 2027 года построить 2 300 сооружений гражданской защиты, а до 2030 года — еще 3 тыс.
Также чиновники обеих стран призвали международное сообщество участвовать в Коалиции и делать свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.