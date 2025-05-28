В ближайшее время появится Школа инструкторов в ВСУ — Сырский

Вскоре ВСУ откроет Школу инструкторов — инициатива направлена на повышение квалификации специалистов преподавательского состава, которые обеспечивают обороноспособность нашего государства.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время ежемесячного совещания.

Практика превыше всего

Школа инструкторов станет ключевой платформой для формирования профессиональных кадров с боевым опытом.

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Военные инструкторы будут проходить систематическое обучение, в котором теория сразу будет закрепляться практикой.

Симуляционные тренажеры будут использоваться для отработки тактических навыков.

Боевые сценарии будут воспроизводить реальные спецоперации, а после каждого занятия участникам будет предоставляться обратная связь с анализом ошибок и успешных действий.

Акцент на БпЛА и тактическую медицину

В рамках масштабирования подразделений беспилотных систем усиливается подготовка инструкторов по применению дронов и наземных роботизированных комплексов.

Операторы БпЛА будут получать не только теоретические знания, но и практические навыки относительно принципов построения, механики, электроники, управления и системы позиционирования беспилотных систем различного типа.

Отдельное внимание будет уделено инструкторам по тактической медицине. Продолжительность их подготовки будет существенно увеличена. Их занятия планируют сфокусировать на отработке навыков в экстремальных ситуациях.

Сегодня украинская армия противостоит врагу, который превосходит численно. Именно поэтому качество подготовки является одним из решающих факторов, который позволит выполнять главную задачу — уничтожить противника и сохранить жизнь украинского защитника.

— Отдельно хочу поблагодарить всех инструкторов — тех, кто ежедневно передает свой опыт, учит, исправляет ошибки, готовит наших военных к боевым условиям, — отметил генерал Сырский.

Источник и фото: Александр Сырский

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