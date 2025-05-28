РФ стремится продвинуться на 10 км вглубь Украины: Зеленский о наступлении на Сумщину
Российские войска прибегают к постоянным наступательным действиям по разным направлениям фронта, поскольку не смогли организовать большой операции.
Об этом 27 мая во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский – о наступательных действиях РФ
По словам главы государства, россияне будут делать все возможное, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области.
– Они этого хотят. Пока им это не удается, – подчеркнул президент Украины.
Неизменно стремится армия РФ захватить Покровск, продолжает Владимир Зеленский.
Стратегическими целями еще с 2014-го остаются для россиян Луганская и Донецкая области.
На Курском направлении, говорит президент Украины, россияне сосредоточили свои сильнейшие войска, чтобы вытолкнуть оттуда украинских защитников и подготовиться к наступательным действиям в Сумской области.
– Для строительства, как они называют, “буферной зоны” на 10 км вглубь Украины, – объясняет Владимир Зеленский.
Также была информация о Запорожском направлении.
– То есть у них (россиян, – Ред.) неизменные цели. Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те “русские” говорят (не уверен, в трезвом ли состоянии), которым все равно, сколько там людей погибнет. Мы понимаем, что форсировать реку в Херсонской области сегодня абсолютно невозможно, – подытожил Владимир Зеленский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.