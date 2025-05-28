РФ запустила баллистику и 88 дронов: как ПВО отразила ночную атаку

Ночью 28 мая РФ нанесла удар по разным регионам Украины, применив пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Ночная атака на Украину 28 мая: результаты работы ПВО

С вечера вторника и сегодня в течение ночи оккупанты применили 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и управляемую авиационную ракету Х-59/69 с территории Курской и Воронежской областей РФ, а также с ВОТ Крыма.

Кроме того, враг атаковал 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Миллерово, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

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Силами ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 71 вражеского БпЛА типа Шахед (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и Юге страны.

Из них 34 дрона сбиты огневыми средствами поражения и 37 локационно потеряны или подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадания в восьми локациях.

В частности, из-за ночной атаки на Светловодск Кировоградской области зафиксировано попадание в промышленное предприятие, где вспыхнул пожар.

Также повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом. Известно о трех пострадавших в результате атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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