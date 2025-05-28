В ВСУ сообщили об усилении контроля над назначением на тыловые должности: причина

В связи с фиксацией отдельных случаев, когда должностные лица или фигуранты уголовных производств пытались использовать тыловые должности как средство избежания правосудия, командование Сухопутных войск приняло дополнительные меры контроля.

Сухопутные войска ВСУ усиливают контроль за тыловыми должностями

Об этом сообщают в телеграмм-канале Сухопутных войск.

Так был отменен приказ о призыве заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко на тыловую должность бухгалтера, из-за нарушения порядка мобилизации.

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— Приказ командира воинской части от 9 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560, — говорится в сообщении.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины подчеркивают, что тыловые должности, такие как логистика, финансово-экономическая служба, медицинское обеспечение или обеспечение административных функций, предназначены для эффективного обеспечения армии ресурсами, а не для создания “убежища” для лиц, которые пытаются избежать ответственности за коррупционные сделки, взяточничество и другие злоупотребления.

— Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины являются основой обороноспособности страны, и каждая должность, включая тыловые, играет критически важную роль в обеспечении боевой готовности и поддержке фронта, — отмечается в сообщении.

В ВСУ предупреждают, что такие действия будут жестко пресекаться.

Также в сообщении отмечается, что каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины.

Тыловые подразделения не будут безопасной гаванью для тех, кто стремится избежать справедливого наказания.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время ежемесячного совещания сообщил, что вскоре ВСУ откроет Школу инструкторов.

Инициатива направлена на повышение квалификации специалистов преподавательского состава, которые обеспечивают обороноспособность нашего государства.

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