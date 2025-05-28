С лета 2026 года экономика РФ почувствует сильное влияние санкций — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что серьезный удар по экономике России от западных санкций ожидается летом 2026 года.

Об этом он сказал на встрече с журналистами 27 мая.

Когда санкции больше всего ударят по экономике России

Зеленский рассказал, что новые санкции сейчас обсуждаются с партнерами из Евросоюза и США. Европа уже приняла 17-й пакет санкций, продолжаются непубличные переговоры по 18-му. Если ни одна из стран не заблокирует решение, новый пакет может быть значительно сильнее.

Сейчас смотрят

Также ведутся разговоры с американскими сенаторами и представителями США, которые поддерживают санкционное давление на РФ. Зеленский надеется, что новые ограничения будут приняты, ведь это будет сигналом, что Америка выбирает путь мира через силу.

В то же время он считает, что США пока не приняли новый санкционный пакет, потому что надеялись на какие-то уступки от России.

— Я думаю, что Америка очень надеялась, и, я думаю, что сейчас немного уменьшено это ощущение у них — уменьшено ощущение, что Путин действительно хочет окончания войны. И даже то, что есть в медиа или есть в риторике того или иного должностного лица США, я не уверен, что это действительно соответствует их прогнозам и анализу их разведки относительно действий Путина, — сказал Зеленский.

Президент предупредил, что отсутствие новых санкций может привести к “поднятию морального духа” в Кремле и повлиять на ситуацию на фронте, ведь россияне “эмоционально вдохновляются словами”.

По его словам, некоторые западные политики боятся ввести сильные санкции против РФ, поскольку считают, что это закроет возможности диалога с Москвой. Такие настроения, по мнению президента, существуют как в США, так и в Европе. Однако, Зеленский убежден, что такая тактика не работает с российским диктатором.

— Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у россиян будет — уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет сильно это чувствовать. Мы понимаем, каким будет дефицит бюджета, — сказал Зеленский.

Он отметил, что, вероятно, дефицит бюджета не станет катастрофическим для российской экономики, поскольку значительная ее часть в тени. Из-за этого трудно точно оценить реальное положение дел и объем резервов, но последствия от санкций точно будут.

Президент сообщил, что главной проблемой России станет ее военно-промышленный комплекс (ВПК). Он считает, что в 2026 году рост ВПК остановится, и дальше будет только спад.

По словам Зеленского, российская экономика полностью изменится, ведь они все будут тратить на войну.

Кроме того, есть большая проблема с ВПК, а именно компонентами, которые идут из Китая, Тайваня, США и из некоторых немногих компаний Европы. Около 30 основных предприятий ВПК России имеют контракты с компаниями из этих стран.

Зеленский отметил, что Украина имеет всю необходимую информацию об этих компаниях и передает ее западным партнерам. Хотя официально ни одна из ведущих стран, ни США, ни европейские государства, не поддерживает такие поставки, проблема все равно существует.

— Я понимаю, что на уровне лидеров США или Европы никто это не поддерживает. Как с этим бороться? Очень как раз просто. Есть санкции этих стран, — добавил президент.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.