Собирали данные: разоблачена сеть агентов ФСБ, которые наводили удары по Константиновке

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали четырех агентов ФСБ, которые наводили удары на прифронтовую Константиновку.

Собирали информацию для врага

Четверо местных жителей Константиновки действовали под руководством российского куратора, собирая информацию о расположении украинских войск.

Они обозначали цели на Google-картах, присылали детальные отчеты о местности, а также передавали врагу координаты подразделений ВСУ для корректировки российских ударов.

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По данным контрразведки СБУ, все задержанные действовали отдельно, но имели общего куратора.

Среди задержанных обнаружили 35-летнего ИТ-специалиста, который под видом настройки интернета у клиентов, пытался узнать важную информацию.

23-летний грузчик с местного рынка и двое безработных обходили город и фиксировали расположение стратегических объектов.

Сотрудники СБУ разоблачили опасную агентурную группу и задержали всех ее участников.

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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