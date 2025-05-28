Собирали данные: разоблачена сеть агентов ФСБ, которые наводили удары по Константиновке
В Донецкой области сотрудники СБУ задержали четырех агентов ФСБ, которые наводили удары на прифронтовую Константиновку.
Собирали информацию для врага
Четверо местных жителей Константиновки действовали под руководством российского куратора, собирая информацию о расположении украинских войск.
Они обозначали цели на Google-картах, присылали детальные отчеты о местности, а также передавали врагу координаты подразделений ВСУ для корректировки российских ударов.
По данным контрразведки СБУ, все задержанные действовали отдельно, но имели общего куратора.
Среди задержанных обнаружили 35-летнего ИТ-специалиста, который под видом настройки интернета у клиентов, пытался узнать важную информацию.
23-летний грузчик с местного рынка и двое безработных обходили город и фиксировали расположение стратегических объектов.
Сотрудники СБУ разоблачили опасную агентурную группу и задержали всех ее участников.
Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.