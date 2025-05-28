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Зеленский: США не будут поддерживать выход Украины с подконтрольных территорий

США не поддержат выход Украины из контролируемых территорий: Зеленский
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты не поддержат идею, чтобы Украина отказалась от территорий, которые сейчас контролирует.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, отвечая на вопрос о возможных ультиматумах со стороны РФ по передаче четырех украинских регионов.

США не поддержат выход Украины с ее территорий

Вашингтон не будет поддерживать идею вывода украинских войск с территорий, находящихся под контролем Киева.

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— Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу — прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина уходила с тех территорий, где она находится, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не хотела бы, чтобы США вышли из переговорного процесса.

Зеленский также подчеркнул, что Штаты сейчас продолжают активную поддержку нашего государства:

  • ведут дипломатическую работу;
  • работают над санкциями;
  • возобновили поставки оружия и предоставляют разведданные.

— Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса, — сказал президент.

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