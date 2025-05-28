Зеленский о встрече с Трампом и Путиным: Мы готовы к любому формату

Президент Украины Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече с главой США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом украинский президент заявил 27 мая во время встречи с журналистами.

Зеленский – о трехсторонней встрече с Трампом и Путиным

Владимир Зеленский отмечает: Украина готова встречаться на уровне лидеров, и об этом известно и американской, и российской сторонам.

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– Мы готовы к формату Трамп – Путин – я, мы готовы к формату Трамп – Путин, Трамп – Зеленский и потом втроем. Я имею в виду одновременно, а не когда встречи разбросаны в течение года-двух, – подчеркнул президент Украины.

По словам главы государства, встреча может быть “челночной”, как в Саудовской Аравии, когда американцы отдельно встречались с украинцами и россиянами, но это происходило в одном пространстве.

– Не хватило только после этого встречи украинцев и россиян. Но она уже отдельно состоялась в Стамбуле. Поэтому я имею в виду, что можем встречаться в любом формате, мы постоянно это подчеркиваем, – продолжает Владимир Зеленский.

Президент отмечает: Украина готова к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где угодно, где предложат.

– Также мы готовы к встрече на уровне лидеров. Если наше решение может быть оговорено сразу без технических встреч на уровне лидеров, мы готовы. Если Путину некомфортна двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча, мне все равно. Я готов к любому формату, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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