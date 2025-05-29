Бронирование работников после 28 мая: кому грозит потеря отсрочки

Как известно, в Украине определение предприятия, учреждения, организации критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период осуществляется по определенным критериям. Работники таких предприятий подлежат бронированию.

Факты ICTV узнавали у адвоката юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максима Чередниченко, возможна ли потеря брони от мобилизации после 28 мая.

Основания для определения предприятия критически важным

По словам адвоката, основанием для принятия решения об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период является соответствие трем или более критериям.

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К примеру, согласно приказу Министерства экономики №28003 от 18 декабря 2024 года, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:

не иметь задолженности по уплате налогов и единого социального взноса (ЕСВ);

выплачивать работникам заработную плату в пределах от 16 000 до 24 000 гривен в месяц (в зависимости от количества персонала);

осуществлять деятельность как минимум в трех областях Украины.

По словам адвоката, в частности, но не исключительно, к таким критериям относится следующий: общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу Национального банка за тот же период.

Эта информация подтверждается справкой контролирующего органа, в котором на учете состоит предприятие, учреждение, организация.

— Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 определено, что орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными, осуществляет мониторинг (проверку) деятельности таких предприятий, учреждений, организаций, — отметил адвокат.

По результатам проведенной проверки такой орган может принять решение о несоответствии предприятия критериям, а также отменить их статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Какие изменения предусмотрены в бронировании работников после 28 мая

По словам адвоката, руководствуясь указанными положениями, Министерство экономики Украины разослало предприятиям, учреждениям и организациям, которых признало критически важными с учетом вышеуказанного критерия, письмо от 19.05.2025 г. N 27-11/37509-07.

По содержанию указанного письма, Министерство экономики Украины рекомендовало в срок до 28.05.2025 прислать на электронный адрес Минэкономики выписку из информационной системы органов ГНС относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами по местонахождению филиала, представительства, другого обособленного подразделения с 01.01.2025 по 30.04.2025, а также документы на право собственности или аренду недвижимого имущества для подтверждения осуществления деятельности на территории трех и более областей Украины.

Следовательно предприятие должно предоставить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, а также право собственности или аренды недвижимости — как доказательство ведения хозяйственной деятельности как минимум в трех областях Украины.

Кто потеряет бронь после 28 мая

— По результатам обработки запрашиваемой информации, Министерство экономики Украины может отменить статус критически важных предприятий, которые не подтвердили свой статус, — отметил адвокат.

Таким образом, бронирование работников на предприятиях после 28 мая станет невозможным для организаций, которые потеряют статус критически важных. Это те предприятия, которые после получения статуса критически важного, прекратили соответствовать вышеуказанному критерию, при условии, что на момент получения статуса соответствовали только трем критериям, с учетом указанного критерия.

Предприятия, которым был отменен статус критически важных, смогут его восстановить, но не ранее чем через шесть месяцев с момента отмены.

В таком случае работники, являющиеся военнообязанными, теряют право на бронирование и могут быть призваны на общих основаниях в течение всего периода, пока предприятие не получит обратно статус критически важного и не оформит новое бронирование.

Каких предприятий коснутся изменения

Первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Василий Иванчо объяснил содержание последнего письма Минэкономики от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07 по проверке критически важных предприятий.

Он подчеркнул, что это письмо касается исключительно тех предприятий, которые получили статус критически важных именно через Министерство экономики.

В письме говорится о мониторинге, который проводит министерство с целью проверки соответствия предприятий критериям, по которым им был предоставлен или подтвержден такой статус.

Если же предприятие получило статус через областную военную администрацию, это письмо на него не распространяется.

Василий Иванчо добавил, что Закарпатская ОВА осуществляет постоянный собственный мониторинг. Согласно распоряжению председателя от 14 апреля 2025 года №236, ежемесячно обновляется перечень предприятий, учреждений и организаций, признанных областной военной администрацией важными для территориальных общин или критически важными для экономики региона. Обновление проводится по состоянию на первое число каждого месяца.

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