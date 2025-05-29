Оккупанты стягивают резервы к границе с Харьковской областью, угрозы прорыва нет

РФ в настоящее время активно проводит ротацию и замену личного состава, подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковской областью, однако речь не идет о большой численности, которая создавала бы угрозу прорыва украинской обороны.

Об этом в телемарафоне сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков Павел Шамшин.

— Могу подтвердить, что информация о пятидесятитысячной группировке, которую якобы враг стянул под Харьковскую область с целью наступления, не соответствует действительности, — заявил он.

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Шамшин обратился к украинским и иностранным СМИ с просьбой уточнять такую чувствительную информацию у коммуникационных служб Сил обороны Украины.

— Мы фиксируем, что россияне сейчас чрезвычайно активно проводят ротацию и замену личного состава, который привлечен к штурмовым действиям на передовой. Также мы отмечаем, что враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковской областью, но это происходит не в том количестве, чтобы создать угрозу Харьковской области, Харькову и прорыву нашей обороны, — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее иностранные СМИ сообщали, что российская армия готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. Для этого РФ якобы перебросила из Курской области к украинской границе 50 тыс. военных.

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