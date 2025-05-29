События ночи 29 мая: атака БпЛА на Москву, пожар в Питере и отмена пошлин Трампа

В ночь на 29 мая Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БпЛА. Вторую ночь подряд не спали из-за дронов и в самой Москве.

А в Петербурге тушили масштабный пожар на стратегическом предприятии Авангард, причины которого пока неизвестны.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 29 мая — в подборке Фактов ICTV.

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Атака дронами и ракетная опасность

Россия с вечера среды запускала в сторону Украины группы ударных дронов с разных направлений — преимущественно, с северного и восточного.

По состоянию на утро о последствиях неизвестно. Только около часа ночи местные паблики сообщали о двух взрывах в Сумах. Однако официальной информации пока нет.

В то же время около 03:45 добавилась ракетная опасность для южных регионов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о двух скоростных целях из акватории Черного моря курсом на Южное и Черноморское Одесской области.

Сейчас обе опасности сняты, но остается угроза применения КАБов для прифронтовых регионов.

Москва снова под атакой БпЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин дважды за ночь сообщал о якобы сбитии их ПВО сначала трех, а затем еще одного беспилотника, которые летели на российскую столицу.

В обоих случаях он утверждал, что нет серьезных повреждений и пострадавших.

— В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб, — написал он в Telegram.

В то же время российские паблики сообщают о повреждении дома в ЖК Миракс Парк на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

Также была приостановлена работа московского аэропорта Внуково.

Пожар на стратегическом предприятии Авангард в Санкт-Петербурге

Ночью 29 мая в российском Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе Авангард, который включен в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ и имеет статус Федерального научно-производственного центра.

По информации местного МЧС и СМИ, около 01:00 спасатели проводили работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72.

— На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении спасателей.

Примерно за полчаса они устранили открытое горение, но ликвидация пожара продолжается.

О его причинах не сообщается. Также неизвестно, связан ли он с возможной атакой дронов.

Суд в США заблокировал пошлины Трампа

Большинство глобальных тарифов на импорт товаров из ряда стран, введенных Дональдом Трампом, признаны незаконными и заблокированы Федеральным судом по вопросам международной торговли США.

Как пишет агентство Bloomberg и другие американские СМИ, 28 мая коллегия из трех судей единогласно постановила, что президент США превысил свои полномочия, поскольку согласно Конституции только Конгресс имеет право устанавливать пошлины.

Суд объявил пошлины Трампа недействительными и противоречащими закону.

В частности, речь идет о 25% тарифах на товары из Канады и Мексики, 20% пошлины — на товары из Китая, а также 10% — на импорт всех торговых партнеров США.

Также отменены взаимные тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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