РФ собрала достаточно сил в Курской области для попытки атаки на Сумщину – Демченко
Россия собрала достаточное количество военных сил в Курской области, чтобы попытаться атаковать Украину на Сумском направлении.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.
В состоянии боевой готовности
Демченко отметил, что враг имеет значительное количество личного состава и техники в Курской области, что позволяет ему осуществлять атаки на территорию Украины.
– Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области… Периодически видим изменение количества, но у врага достаточно сил на этом направлении, чтобы предпринимать определенные действия относительно нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины, — подчеркнул он.
Кроме того, не уменьшается активность диверсионных групп РФ в Сумской и Харьковской областях, где были раскрыты попытки проникновения.
По словам спикера, накопление сил российских войск началось еще во время подготовки к оттеснению подразделений ВСУ с Курщины.
Он подчеркнул необходимость быть готовыми к любому развитию событий, поскольку ситуация на границе остается напряженной, ведь угроза со стороны России до сих пор существует.
Источник: телемарафон Єдині новини