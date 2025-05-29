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3 мин.

РФ собрала достаточно сил в Курской области для попытки атаки на Сумщину – Демченко

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Россия собрала достаточное количество военных сил в Курской области, чтобы попытаться атаковать Украину на Сумском направлении.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

В состоянии боевой готовности

Демченко отметил, что враг имеет значительное количество личного состава и техники в Курской области, что позволяет ему осуществлять атаки на территорию Украины.

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– Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области… Периодически видим изменение количества, но у врага достаточно сил на этом направлении, чтобы предпринимать определенные действия относительно нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины, — подчеркнул он.

Кроме того, не уменьшается активность диверсионных групп РФ в Сумской и Харьковской областях, где были раскрыты попытки проникновения.

По словам спикера, накопление сил российских войск началось еще во время подготовки к оттеснению подразделений ВСУ с Курщины.

Он подчеркнул необходимость быть готовыми к любому развитию событий, поскольку ситуация на границе остается напряженной, ведь угроза со стороны России до сих пор существует.

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Источник: телемарафон Єдині новини

Андрій Демченко, Война в Украине, Госпогранслужба, Сумщина, телемарафон
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