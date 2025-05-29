Сколько McDonald’s в Украине в 2025 году

МакДональдз — это рестораны быстрого питания в более чем 120 странах мира. В Украине эти заведения уже есть в 20 городах, и сеть планирует дальнейший рост.

Сколько всего McDonald’s в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько всего McDonald’s в Украине

Компания МакДональдз — мировой лидер в области быстрого питания, который ежегодно обслуживает более 103 млн посетителей.

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Компания постоянно развивается. Новые заведения открываются по всему миру. Стоит отметить, что Украина стала 102 страной, где начала развиваться сеть МакДональдз.

Первое заведение открылось 24 мая 1997 года рядом со станцией метро Лукьяновская. 19 декабря 2023 года было открыто заведение во Львове на улице Зеленой.

В компании отмечают, что 2024 год был для них годом масштабирования. В Украине сеть насчитывает 109 работающих ресторанов в 36 населенных пунктах и трудоустроила около 10 тыс. сотрудников.

В частности, в 2024 году МакДональдз открыл в Украине восемь новых ресторанов и реконструировал три, которые уже работали ранее.

В соответствии со стратегией расширения, компания построила заведения в городах-миллионниках, в областных центрах, а также на оживленных автодорогах.

Новые заведения открылись в Киеве, Львове, Одессе и Виннице. Первые МакДональдз открылись в Черновцах, Боярке и Ковеле.

В компании отмечают, что 7 из 8 открытых за год ресторанов расположены в отдельных зданиях, а один в торговом центре.

Новые заведения имеют все каналы продаж, в частности заказы в зале ресторана, на МакДрайве и с услугой доставки МакДеливери.

В прошлом году МакДональдз продолжил открывать заведения в сотрудничестве с АЗК, чтобы предлагать сразу несколько сервисов в одной локации. Один из таких ресторанов открылся недалеко от въезда в Одессу на автодороге М-05, а другой — на въезде в Киев возле метро Бориспольская.

Всего в Украине уже пять ресторанов, построенных совместно с четырьмя партнерскими АЗК — WOG, ОККО, KLO и Grand Petrol. Также продолжается строительство ресторана в Мукачево в сотрудничестве с ОККО.

В 2025 году МакДональдз планирует расшириться до 500 ресторанов на украинском рынке. Поэтому компания наращивает темпы развития в текущих и новых регионах.

В текущем году планируется открыть 9 новых заведений и продолжить модернизацию тех, которые были построены ранее. В частности, обновить дизайн в соответствии с современными концепциями МакДональдз, создать доступное пространство, воплощая инклюзивные и цифровые решения.

С учетом ситуации с безопасностью приоритетными для роста остаются центральные и западные области страны.

По состоянию на 2025 год в Украине действуют рестораны МакДональдз в следующих городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов, Винница, Кривой Рог, Черкассы.

К сожалению, в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах рестораны до сих пор остаются закрытыми из соображений безопасности и из-за ряда операционных трудностей.

Узнать подробнее, сколько McDonald’s в Украине и какие заведения сейчас работают, можно на сайте по ссылке.

Фото: Mcdonalds

Источник: Mcdonalds

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