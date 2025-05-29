Сколько украинцев выехало за границу с начала войны: актуальные данные

По сравнению с прошлым годом, в 2025 году темпы выезда украинцев за границу из-за войны сократились, однако все равно наблюдаются.

Сколько украинцев находятся за границей и в каких странах — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько украинцев выехало за границу с начала войны

С начала 2025 года в страны Европы выехали более 100 тыс. украинцев, а в целом с начала войны — 6,9 млн человек, сообщает Министерство экономики.

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За период с 2022 по 2024 год, по данным Государственной пограничной службы Украины, около 3 млн граждан выехали и до сих пор не вернулись.

По информации Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 17 апреля 2025 года в мире насчитывается 6,918 миллиона граждан Украины со статусом беженцев. Из этого количества 6,358 миллиона находятся в европейских странах, а еще 560 тысяч — за пределами Европы.

В настоящее время продолжается незначительный отток людей из Украины по сравнению с периодом 2024 года. По данным, количество украинцев за рубежом составляет около 0,3 млн человек.

Сколько украинцев находятся за рубежом и что о них известно

В рамках исследования, проведенного Агентством ООН в период с октября 2024 года по апрель 2025 года в нескольких европейских государствах, было опрошено 6 471 гражданин Украины (99% опрошенных).

Результаты показали следующие тенденции среди украинских мигрантов:

77% опрошенных — женщины среднего возраста, 44 года;

36% опрошенных — женщины в возрасте 18–59 лет, тогда как мужчин этой возрастной категории — 17%;

До войны 52% участников опроса были трудоустроены, а в странах пребывания работу имели 42%.

До начала полномасштабного вторжения безработными были 5%, а после переезда уровень безработицы среди опрошенных вырос до 16%.

Больше всего украинцев находится в следующих странах:

Франция;

Италия;

Испания;

Великобритания;

Чехия;

Польша;

Германия.

Наибольший выезд из страны зафиксирован в первом и втором кварталах 2022 года (28% женщин и 14% мужчин).

Источник: Operational Data Portal

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