Таблица о дронах и скандал в сети: почему публикация Берлинской вызвала волну критики

Руководитель Центра поддержки аэроразведки и основательница Victory Drones Мария Берлинская оказалась в центре обсуждения после того, как опубликовала в Telegram-канале таблицу с данными украинских производителей дронов.

Берлинская в телеграм слила таблицу производителей дронов

В соцсетях ее обвинили в ливне информации, которая может быть полезна российским спецслужбам.

Впоследствии один из российских OSINT-каналов поблагодарил Берлинскую за публикацию, утверждая, что она стала подарком для их аналитики: из таблицы видно, кто и где занимается производством дронов в Украине.

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Берлинская ответила, что в таблице содержится исключительно открытая информация, которую сами производители, волонтеры и мастерские давно публиковали в сети и просили внести для удобства.

– Эта таблица стара как мир, и враг давно ее видел, – объяснила она.

По ее словам, данные были собраны для удобства командиров, военных, волонтеров и публикация стала реакцией на отсутствие системного подхода со стороны государства еще с 2022 года.

– Вы бы лучше запарились тем, что недавно в реестрах были реальные открытые данные производств, с адресами. Которые мы с боями заставили закрыть. А не номера и сайты, которые дают для рекламы, заявила она.

Участник обороны Азовстали Богдан Короткевич заявил, что аргументы типа “враг и так знает” — не работают.

Он привел пример из практики спецслужб США, где из-за отсутствия координации между подразделениями не удалось ликвидировать террориста, хотя вся нужная информация была просто в разных местах.

— Ты сам делаешь работу за врага: “Привет, держи список”, — написал Короткевич.

Также он отметил, что даже если часть информации врагу уже известна, в его структуре есть множество подразделений и агентов, не всегда имеющих прямой доступ к OSINT-данным.

В то же время, обнародование таких таблиц облегчает коммуникацию между ними.

Берлинская считает, что скандал — это пример успешной информационной спецоперации РФ, которая имела целью вывести из игры ее волонтерскую инициативу:

– Русня радуется успешно проведенной спецоперации по еще одному расколу в обществе. Нам следует этот урок изучить. Иначе нами и дальше будут играть, используя наше влечение к хайпу, хейту и эмоциональное переутомление.

Ситуация вызвала вопросы безопасности обращения информации, которые, вероятно, могут стать предметом реагирования ответственных государственных структур.

Кто такая Берлинская

Мария Берлинская — общественная активистка, основательница и руководительница Центра поддержки аэроразведки и инициативы Невидимый батальон.

Ее работа в сфере беспилотной авиации началась еще в 2014 году, когда она создала Центр для обучения военных и развития дроновых технологий на фронте.

Благодаря ее настойчивости в Украине были отменены пошлины, НДС и требование гарантийных писем на дроны, а также изменен подход таможни, которая ранее классифицировала БПЛА как товары двойного назначения.

В марте 2023 года Берлинская основала инициативу Люті пташки — программу поддержки производства ударных дронов.

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