Временная защита для украинцев в ЕС: какие изменения ожидаются

Сейчас активно обсуждают будущее временной защиты для украинцев в ЕС, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабного вторжения России.

По данным европейского издания Euractiv, в Брюсселе рассматривают так называемую стратегию выхода из действующей программы защиты, введенной в марте 2022 года в соответствии с Директивой ЕС о временной защите (Temporary Protection Directive, TPD).

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Стоит ли ожидать продления временной защиты для украинцев в ЕС

Сейчас действие этой директивы рассчитано до марта 2026 года. Однако уже в июне 2025 года страны-члены ЕС должны принять решение о дальнейшей судьбе программы. Вероятно, ее продлят еще на один год — до 2027-го.

Во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня, Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года. Об этом корреспонденту Европейской правды сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

— Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года, — заявил посол.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, остается сложной.

Посол пояснил, что около половины украинцев под временной защитой в ЕС — это женщины, а примерно треть — дети, то есть уязвимые категории беженцев ЕС. Еврокомиссия и государства-члены ответственно относятся к этой ситуации.

Ченцов добавил, что сейчас в ЕС продолжаются дискуссии относительно дальнейших шагов после завершения действия директивы о временной защите через два года.

Дипломат сообщил, что на следующей неделе вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Алексей Чернышов посетит Брюссель, где проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками, чтобы обсудить общий подход к этому вопросу.

Планируется поднимать вопрос, как Еврокомиссия и государства-члены смогут поддержать возвращение наших граждан, которые готовы это сделать, если ситуация с безопасностью позволит.

Источник : Європейська правда

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