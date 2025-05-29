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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Захват Зеленого Поля: DeepState заявляет о потере села, Генштаб не подтверждает

росіяни в сирії
Фото: Getty Images

Российские оккупационные силы захватили населенный пункт Зеленое Поле в Волновахском районе Донецкой области. Село расположено в двух километрах от административной границы с Днепропетровской и Запорожской областями.

Информация об оккупации поступила от аналитического проекта DeepState, который регулярно публикует обновления фронтовой карты.

Село Зеленое поле захвачено россиянами — DeepState

В то же время, согласно оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 четверга, 29 мая, на обнародованной карте село Зеленое Поле обозначено как пребывающее под контролем Сил обороны.

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Село Зелене поле, карта

Скріншот: deepstatemap

Данных о присутствии противника на расстоянии менее 3 км от территории Днепропетровской области на этой карте нет.

По данным DeepState, враг также продвинулся на направлениях вблизи села Новоселка, что рядом с Зеленым Полем, а также в районах сел Водолага, Локня и Беловоды Сумской области. На картах Генштаба эта информация также отсутствует.

Село Зелене поле_карта_Генштаб

Скріншот: Генштаб ЗСУ

Напомним, недавно российские войска установили контроль над четырьмя населенными пунктами на Сумщине. Речь идет о селах Новенькое и Басовка, которые входят в состав Юнаковской громады, а также Веселовку и Журавку Хотинской громады.

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