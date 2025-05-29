Захват Зеленого Поля: DeepState заявляет о потере села, Генштаб не подтверждает
Российские оккупационные силы захватили населенный пункт Зеленое Поле в Волновахском районе Донецкой области. Село расположено в двух километрах от административной границы с Днепропетровской и Запорожской областями.
Информация об оккупации поступила от аналитического проекта DeepState, который регулярно публикует обновления фронтовой карты.
Село Зеленое поле захвачено россиянами — DeepState
В то же время, согласно оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 четверга, 29 мая, на обнародованной карте село Зеленое Поле обозначено как пребывающее под контролем Сил обороны.
Данных о присутствии противника на расстоянии менее 3 км от территории Днепропетровской области на этой карте нет.
По данным DeepState, враг также продвинулся на направлениях вблизи села Новоселка, что рядом с Зеленым Полем, а также в районах сел Водолага, Локня и Беловоды Сумской области. На картах Генштаба эта информация также отсутствует.
Напомним, недавно российские войска установили контроль над четырьмя населенными пунктами на Сумщине. Речь идет о селах Новенькое и Басовка, которые входят в состав Юнаковской громады, а также Веселовку и Журавку Хотинской громады.