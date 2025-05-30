Новости ночи 30 мая: удар по Харькову, заявление Келлога по переговорам в Стамбуле
В ночь на 30 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками.
Массированным ударам подверглось депо и десятки домов в Слободском районе Харькова. Есть пострадавшие.
Медицинская помощь понадобилась взрослым и детям в Васильевом Хуторе под Чугуевом.
Больше о главных событиях ночи и утра 30 мая читайте в подборке Фактов ICTV.
- Атака дронами
- Атака на Слободской район Харькова
- Атака на Васильев Хутор
- Атака на Изюм и Яворское Изюмского района
- Келлог подтвердил участие США, Франции, Германии и Великобритании в переговорах в Стамбуле
Атака дронами
Атака дронами началась после 21:00 29 мая.
Первыми об опасности в Воздушных силах ВСУ предупредили людей в Харьковской области.
Около 23:00 группа дронов двинулась из Черного моря курсом на Николаевскую и Одесскую области.
Еще через полчаса дроны начали атаковать с Севера, залетев в воздушное пространство Черниговской области.
Об отбое угрозы защитники неба пока не сообщали.
О результатах работы в Воздушных силах ВСУ сообщат после обобщения данных.
Атака на Слободской район Харькова
Массированная атака на Слободской район Харькова началась в три часа ночи 30 мая.
Восемь беспилотников типа Shahed атаковали депо по ремонту и обслуживанию троллейбусов
Огнем охватило здание и один из троллейбусов.
Это транспортное средство выгорело дотла. В целом повреждены 38 троллейбусов.
Кроме того, подверглись разрушениям более 30 многоквартирных домов.
Пострадали три женщины. Двум из них – 61 год, одной – 84.
Атака на Васильев Хутор
Атака на Васильев Хутор под Чугуевом была с применением ракеты и беспилотников.
Вражескими ударами повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника.
Пострадали шестеро взрослых и двое 16-летних детей.
Атака на Изюм и Яворское Изюмского района
Ночью 30 мая также подверглись атаке Изюм и Яворское Изюмского района.
В Изюме из-за попадания дрона горело складское здание.
В Яворском ударом беспилотников повреждено здание фермы.
Келлог подтвердил участие США, Франции, Германии и Британии в переговорах в Стамбуле
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что следующий раунд прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 2 июня состоится при участии представителей США, Франции, Германии и Великобритании.
По его словам, на встречу прибудут советники по национальной безопасности, которые ранее участвовали в формировании украинского варианта меморандума из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.