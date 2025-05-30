Новости ночи 30 мая: удар по Харькову, заявление Келлога по переговорам в Стамбуле

В ночь на 30 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками.

Массированным ударам подверглось депо и десятки домов в Слободском районе Харькова. Есть пострадавшие.

Медицинская помощь понадобилась взрослым и детям в Васильевом Хуторе под Чугуевом.

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Больше о главных событиях ночи и утра 30 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака дронами

Атака на Слободской район Харькова

Атака на Васильев Хутор

Атака на Изюм и Яворское Изюмского района

Келлог подтвердил участие США, Франции, Германии и Великобритании в переговорах в Стамбуле

Атака дронами

Атака дронами началась после 21:00 29 мая.

Первыми об опасности в Воздушных силах ВСУ предупредили людей в Харьковской области.

Около 23:00 группа дронов двинулась из Черного моря курсом на Николаевскую и Одесскую области.

Еще через полчаса дроны начали атаковать с Севера, залетев в воздушное пространство Черниговской области.

Об отбое угрозы защитники неба пока не сообщали.

О результатах работы в Воздушных силах ВСУ сообщат после обобщения данных.

Атака на Слободской район Харькова

Массированная атака на Слободской район Харькова началась в три часа ночи 30 мая.

Восемь беспилотников типа Shahed атаковали депо по ремонту и обслуживанию троллейбусов

Огнем охватило здание и один из троллейбусов.

Это транспортное средство выгорело дотла. В целом повреждены 38 троллейбусов.

Кроме того, подверглись разрушениям более 30 многоквартирных домов.

Пострадали три женщины. Двум из них – 61 год, одной – 84.

Атака на Васильев Хутор

Атака на Васильев Хутор под Чугуевом была с применением ракеты и беспилотников.

Вражескими ударами повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника.

Пострадали шестеро взрослых и двое 16-летних детей.

Атака на Изюм и Яворское Изюмского района

Ночью 30 мая также подверглись атаке Изюм и Яворское Изюмского района.

В Изюме из-за попадания дрона горело складское здание.

В Яворском ударом беспилотников повреждено здание фермы.

Келлог подтвердил участие США, Франции, Германии и Британии в переговорах в Стамбуле

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что следующий раунд прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 2 июня состоится при участии представителей США, Франции, Германии и Великобритании.

По его словам, на встречу прибудут советники по национальной безопасности, которые ранее участвовали в формировании украинского варианта меморандума из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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