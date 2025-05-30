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Пропускаю важные моменты: Зеленский рассказал об отношениях со своими детьми

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях со своими детьми — 20-летней дочерью Александрой и 12-летним сыном Кириллом.

Как часто Зеленский общается с детьми

В интервью немецкому телеканалу RTL глава государства признался, что с начала полномасштабного вторжения РФ почти не проводит времени с семьей.

— Я сосредоточен на войне и, наверное, пропускаю много важных моментов в жизни своих детей, — сказал президент.

Зеленский отметил, что его сын Кирилл сейчас в том возрасте, когда некоторые темы хочется обсудить только с отцом, а не с мамой или сестрой.

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— Моя жена очень хорошо воспитывает нашего сына, я в этом уверен. Но есть определенные моменты, определенные темы между отцом и сыном, — с улыбкой сказал украинский лидер.

По словам президента, его дочь Александра уже взрослая и понимает все, что происходит. Зеленский пошутил, что иногда он отчитывается дочери так, как перед ним это делают министры.

— Все дети в Украине очень быстро повзрослели, — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что его дети остаются в Украине во время войны. Дочь президента получает высшее образование по юридической специальности в Киеве, а сын учится в школе.

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