Сибига о заявлении Небензи в ООН: Это пощечина всем, кто выступает за мир

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи, который заявил, что Москва готова воевать против Украины “столько, сколько понадобится”.

Министр в соцсети X назвал это пощечиной тем, кто выступает за мир.

Реакция МИД на слова Небензи

Сибига отметил, что в то время, как весь мир настаивает на том, что пришло время немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы “извергать такую воинственную риторику”.

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— Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и США, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим, — написал он.

Министр добавил, что Украина требует реакции на дерзкие заявления России, которые подрывают мирный процесс, а также настаивает на усилении давления на Москву уже сейчас.

— Они не понимают нормального отношения и дипломатического языка, пришло время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины, — добавил он.

На заседании Совета Безопасности ООН Небензя потребовал прекращения поставок западный вооружений и прекращения мобилизации в Украине. Он говорил стандартный пакет заявлений РФ об устранении “первопричин” войны и предложил “обменяться меморандумами” в Стамбуле 2 июня.

Также он угрожал странам Европы, заявив, что им это якобы “не сойдет с рук”, говорил о “целях” россиян, а также заявил, что Москва “сколько надо, столько будет воевать”.

Отметим, что следующий раунд мирных переговоров потенциально может состояться в Стамбуле 2 июня — такое предложение выдвинула РФ.

Киев настаивает, чтобы Москва предварительно предоставила “меморандум” о прекращении огня для ознакомления перед возможным вторым раундом переговоров.

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