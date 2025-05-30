Зеленский об ударе по Харькову: РФ любые послабления воспринимает как политический выигрыш

Российская стратегия – разрушать жизнь, и РФ не откажется от нее без достаточного давления.

Об этом после удара по троллейбусному депо Харькова 30 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – об ударе по троллейбусному депо Харькова 30 мая

Атака не менее чем восьмью Шахедами на троллейбусное депо в Слободском районе Харькова является типичным российским ударом по обычной жизни людей.

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– Российская стратегия – просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослаблении санкций в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии, – убежден Владимир Зеленский.

Поэтому, уверен глава государства, следует быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира.

– Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность, – отметил глава государства.

Russian Shaheds against ordinary trolleybuses. This was a strike on Kharkiv – at least 8 Shahed drones destroyed a trolleybus depot and also damaged nearby residential apartment buildings. A typical Russian strike on ordinary civilian life. In total, Russians used 90 attack… pic.twitter.com/WkJhUayv2T — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2025

Атака на троллейбусное депо Харькова 30 мая

Атака на троллейбусное депо Харькова продолжалась 20 минут – с 03:10 до 03:30 30 мая.

За это время по меньшей мере восемь ударных беспилотников типа Shahed ударили по коммунальному предприятию.

Загорелось здание КП и один из троллейбусов.

В конце концов это транспортное средство выгорело дотла. В общей сложности повреждено по меньшей мере 39 троллейбусов (городской глава Игорь Терехов сообщает о 18).

Также подверглась разрушениям трансформаторная подстанция, заживлявшая троллейбусное депо.

В 33 многоэтажках поблизости выбило окна.

Пострадали три женщины.

Всего в течение ночи 30 мая российские войска обстреляли Украину 90 дронами и двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 56 БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

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