Зеленский об ударе по Харькову: РФ любые послабления воспринимает как политический выигрыш

Российская стратегия – разрушать жизнь, и РФ не откажется от нее без достаточного давления.

Об этом после удара по троллейбусному депо Харькова 30 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака не менее чем восьмью Шахедами на троллейбусное депо в Слободском районе Харькова является типичным российским ударом по обычной жизни людей.

Поэтому, уверен глава государства, следует быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира.

– Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность, – отметил глава государства.

Russian Shaheds against ordinary trolleybuses. This was a strike on Kharkiv – at least 8 Shahed drones destroyed a trolleybus depot and also damaged nearby residential apartment buildings. A typical Russian strike on ordinary civilian life.

In total, Russians used 90 attack… pic.twitter.com/WkJhUayv2T

