Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Татьяна Забожко, редактор ленты
4 мин.

Зеленский об ударе по Харькову: РФ любые послабления воспринимает как политический выигрыш

Зеленський
Фото: Офис президента

Российская стратегия – разрушать жизнь, и РФ не откажется от нее без достаточного давления.

Об этом после удара по троллейбусному депо Харькова 30 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – об ударе по троллейбусному депо Харькова 30 мая

Атака не менее чем восьмью Шахедами на троллейбусное депо в Слободском районе Харькова является типичным российским ударом по обычной жизни людей.

Сейчас смотрят

– Российская стратегия – просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее.

Даже разговоры о паузах в давлении или ослаблении санкций в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии, – убежден Владимир Зеленский.

Поэтому, уверен глава государства, следует быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира.

– Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность, – отметил глава государства.

Атака на троллейбусное депо Харькова 30 мая

Атака на троллейбусное депо Харькова продолжалась 20 минут – с 03:10 до 03:30 30 мая.

За это время по меньшей мере восемь ударных беспилотников типа Shahed ударили по коммунальному предприятию.

Загорелось здание КП и один из троллейбусов.

В конце концов это транспортное средство выгорело дотла. В общей сложности повреждено по меньшей мере 39 троллейбусов (городской глава Игорь Терехов сообщает о 18).

Также подверглась разрушениям трансформаторная подстанция, заживлявшая троллейбусное депо.

В 33 многоэтажках поблизости выбило окна.

Пострадали три женщины.

Всего в течение ночи 30 мая российские войска обстреляли Украину 90 дронами и двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 56 БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Трамп разочарован Путиным из-за атак на Украину во время переговоров — Госдеп
трамп

Источник: Владимир Зеленский

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийХарьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь