Превысили 986 тыс. убитыми и ранеными: потери РФ на 30 мая

Потери РФ на 30 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 192-е сутки полномасштабной войны достигли 986 080 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 30 мая 2025

личного состава — около 986 080 (+1140) человек;

танков — 10 865 (+1);

боевых бронированных машин — 22 647 (+2);

артиллерийских систем — 28 421 (+35);

РСЗО — 1 398 (+1);

средств ПВО — 1 172 (+1);

самолетов — 372;

вертолетов — 336;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 070 (+71);

крылатых ракет — 3 265;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 50 089 (+74);

специальной техники — 3 902.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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