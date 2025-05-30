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Превысили 986 тыс. убитыми и ранеными: потери РФ на 30 мая

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 30 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 192-е сутки полномасштабной войны достигли 986 080 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 30 мая 2025

  • личного состава — около 986 080 (+1140) человек;
  • танков — 10 865 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 647 (+2);
  • артиллерийских систем — 28 421 (+35);
  • РСЗО — 1 398 (+1);
  • средств ПВО — 1 172 (+1);
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 070 (+71);
  • крылатых ракет — 3 265;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 089 (+74);
  • специальной техники — 3 902.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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