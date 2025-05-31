Коалиция решительных из-за Трампа готовит новую стратегию по Украине – The Telegraph

На фоне опасений относительно возможного выхода Дональда Трампа из переговорного процесса Британия и Франция готовятся к новому формату поддержки Украины без участия США.

Об этом пишет издание The Telegraph.

– Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту, – заявил один из западных чиновников, описывая встречу в Гааге.

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Издание пишет, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров в Гааге, что страны Европы, которые еще недавно готовились к возможному мирному соглашению с РФ под эгидой Вашингтона, теперь меняют акцент — на долгосрочную оборону Украины без поддержки со стороны США.

Встреча “политических директоров” по министерствам иностранных дел в Нидерландах стала определенным маячком, что “коалиция решительных” во главе с Киром Стармером и Эммануэлем Макроном переориентируется.

Более 30 стран поддержали ее концепцию, однако публично о готовности разместить войска заявили единицы.

– Речь шла преимущественно о том, как поддерживать необходимую поддержку Украины, учитывая, что США будут продолжать предоставлять только некоторые конкретные ресурсы, такие как разведывательные данные, – пояснил один из дипломатов.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что нынешняя администрация США продолжает поставки вооружений, законтрактованных еще при Байдене, новых соглашений нет.

Вашингтон разрешил продажу Украине запчастей F-16 и разрешил европейцам поставлять оружие американского производства.

Однако вступление Украины в НАТО для Трампа — под запретом, о чем прямо заявил его представитель генерал Кит Келлог, отметив, что даже среди союзников по Альянсу есть оппоненты такого шага.

Участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге

К тому же, в следующем месяце европейские страны планируют пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, хотя раньше его участие было под вопросом именно из-за позиции Трампа.

На фоне снижения надежд на посредничество США Киев настаивает на четких условиях от Кремля перед началом следующего раунда переговоров в Стамбуле. В частности Украина ожидает официальный мирный меморандум от Москвы.

Напомним, что следующая неделя будет ключевой в дипломатическом плане. 2 июня в Стамбуле должен пройти новый раунд переговоров между Украиной и РФ, участие в котором примут советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции.

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