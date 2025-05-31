ООН из-за ограниченного финансирования хочет сократить штат на 20%

В рамках масштабной реформы ООН объявила о планах сократить 20% своего персонала. Цель таких изменений — оптимизация работы в условиях ограниченного финансирования.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, пишет АР.

Отмечается, что более 60 подразделений ООН, в частности гуманитарные и политические офисы, а также структуры, которые работают в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов, должны предоставить предложения по сокращению персонала.

Сейчас смотрят

ООН планирует сократить персонал

Предложения по сокращению персонала должны быть поданы до 13 июня. Как отметил Дюжаррик, они будут учтены при формировании бюджета на 2026 год, который в этом году в декабре рассмотрят и утвердят Генеральной Ассамблеей.

Прогнозируется, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) намерена сократить до 30% своего штата. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) должна уменьшить количество рабочих в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие организации, такие как ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к подобным мерам.

Отмечается, что сокращение персонала является частью цели генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша — достичь сокращения текущего бюджета организации в $3,72 млрд на 15%-20%.

Эти сокращения являются частью инициативы по реформированию ООН-80, которую в марте 2025 года начал Гутерреш, накануне 80-летия ООН, которое будут отмечать в конце этого года.

К тому же, он отметил, что эти изменения не связаны с сокращением программ иностранной помощи со стороны правительства США.

В прошлом году 152 из 193 стран-членов ООН оплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай, однако 41 страна, в частности США, этого не сделала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.