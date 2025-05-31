Есть признаки, что РФ готовится к новым обстрелам Украины – ЦПД

Есть признаки того, что Россия готовится к новым обстрелам Украины с применением стратегической авиации.

Об этом 31 мая сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Коваленко – о российских обстрелах Украины

По имеющейся в распоряжении ЦПД информации, РФ готовится применить стратегическую авиацию для обстрелов Украины.

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– Все это – традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска (Минских переговоров, – Ред.), – отмечает Андрей Коваленко.

Поэтому “разочарование“, охватившее президента США Дональда Трампа из-за действий главы Кремля, считает глава ЦПД, важно превратить в то, что россияне называют “жесткой оплеухой” Путину.

Напомним, что накануне глава Соединенных Штатов Трамп выразил разочарование действиями главы РФ Владимира Путина.

В частности, Трампа “очень удивили ракеты, запускаемые по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, считал он, были уже очень близки к завершению”.

– Мы собирались решить проблему – и вдруг начались обстрелы ракетами… – отметил Дональд Трамп.

Следует подчеркнуть, что новые спутниковые снимки ресурса AviVector свидетельствуют о масштабной концентрации самолетов на нескольких ключевых аэродромах России.

Так, 26 мая на базе Оленья одновременно находились:

40 ракетоносцев Ту-22МЗ;

11 бомбардировщиков Ту-95МС (около 20% от всего флота этого типа);

пять самолетов Ан-12.

К слову, еще в середине мая 42 из около 60 Ту-22М3, которые есть в РФ, были зафиксированы на сибирской авиабазе Белая.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко, The White House

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