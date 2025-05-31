Есть признаки, что РФ готовится к новым обстрелам Украины – ЦПД
Есть признаки того, что Россия готовится к новым обстрелам Украины с применением стратегической авиации.
Об этом 31 мая сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Коваленко – о российских обстрелах Украины
По имеющейся в распоряжении ЦПД информации, РФ готовится применить стратегическую авиацию для обстрелов Украины.
– Все это – традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска (Минских переговоров, – Ред.), – отмечает Андрей Коваленко.
Поэтому “разочарование“, охватившее президента США Дональда Трампа из-за действий главы Кремля, считает глава ЦПД, важно превратить в то, что россияне называют “жесткой оплеухой” Путину.
Напомним, что накануне глава Соединенных Штатов Трамп выразил разочарование действиями главы РФ Владимира Путина.
В частности, Трампа “очень удивили ракеты, запускаемые по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, считал он, были уже очень близки к завершению”.
– Мы собирались решить проблему – и вдруг начались обстрелы ракетами… – отметил Дональд Трамп.
Следует подчеркнуть, что новые спутниковые снимки ресурса AviVector свидетельствуют о масштабной концентрации самолетов на нескольких ключевых аэродромах России.
Так, 26 мая на базе Оленья одновременно находились:
- 40 ракетоносцев Ту-22МЗ;
- 11 бомбардировщиков Ту-95МС (около 20% от всего флота этого типа);
- пять самолетов Ан-12.
К слову, еще в середине мая 42 из около 60 Ту-22М3, которые есть в РФ, были зафиксированы на сибирской авиабазе Белая.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Андрей Коваленко, The White House