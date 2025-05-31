Украинские F-16 и Mirage подключат к “военному Wi-Fi” НАТО – Минобороны

Минобороны Украины подписало с НАТО лицензионное соглашение по использованию некоммерческого программного обеспечения CRC System Interface (CSI) — Системный интерфейс Центра управления и оповещения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровизации и цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

Самолеты Украины будут действовать в единой цифровой системе НАТО

— Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — “военного Wi-Fi” НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи, — пояснила она.

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По ее словам, подключение к системе CSI, которой пользуются большинство стран блока, обеспечит полную совместимость украинских истребителей F-16 и Mirage 2000, а также систем ПВО, с платформами союзников, что позволит проводить совместные операции.

Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CSI) — это программно-аппаратная система обмена тактической информацией, которая используется для координации действий авиации и средств ПВО.

Она позволяет быстро и надежно обмениваться данными через различные тактические каналы связи с фильтрацией, контролем и синхронизацией информации в реальном времени.

CSI поддерживает все основные протоколы обмена данными НАТО, в частности: ATDL 1, Link 1, Link 11B, NASAMS (native protocol), MBDL, JREAP-C и Link 16, объясняют в АрміяInform.

Фото: Kateryna Chernohorenko

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