Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 01 июня 2025 — ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 1 июня 2025 года
Ситуация в Украине на 1 июня 2025 года
Потери РФ в войне на 1 июня 2025 года
- личного состава — около 988 560 (+1230) человек,
- танков — 10 872 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 22 656 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 28 527 (+52) ед,
- РСЗО — 1401 (+1) ед,
- средств ПВО — 1173 ед,
- самолетов — 372 ед,
- вертолетов — 336 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 366 (+151),
- крылатых ракет — 3268 (+3) ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 325 (+127) ед,
- специальной техники — 3903 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: ISW, Генштаб ВСУ
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