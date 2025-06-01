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Карта боевых действий на 01 июня 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 1 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 1 июня 2025 года

Потери РФ в войне на 1 июня 2025 года

  • личного состава — около 988 560 (+1230) человек,
  • танков — 10 872 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 22 656 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 28 527 (+52) ед,
  • РСЗО — 1401 (+1) ед,
  • средств ПВО — 1173 ед,
  • самолетов — 372 ед,
  • вертолетов — 336 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 366 (+151),
  • крылатых ракет — 3268 (+3) ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 325 (+127) ед,
  • специальной техники — 3903 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ISW, Генштаб ВСУ

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