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Настоящее сообщение РФ: Сибига об очередном обстреле Украины и меморандуме Москвы

Андрій Сибіга
Фото: УНИАН

Россия заявляет о желании мира, но продолжает наносить массированные удары по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выложив на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) видео, на котором слышны взрывы.

Сибига заявил о нежелании РФ заканчивать войну

Министр обратил внимание на то, что РФ не желает договариваться о мире. В его видео слышно работу ПВО во время российской воздушной атаки.

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— Это звуки над моим домом этим утром — и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары, — написал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что враг продолжает наносить массированные удары по всей Украине — в частности используя баллистические и крылатые ракеты, а также сотни беспилотников. Это происходит даже несмотря на заявления Москвы о якобы готовности к мирным переговорам.

Сибига также отметил, что Россия не передала ни одного документа, в котором описано ее видение мира. Ни Украина, ни Турция, ни США не получали ни одного так называемого меморандума. Зато РФ продолжает террор и разрушения.

— В отличие от мифического “меморандума”, мы можем четко видеть и слышать настоящие “сообщения” России — ее ракеты и дроны. Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. Они начнут серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствуют другой уровень давления, — добавил министр.

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Источник: Андрей Сибига

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