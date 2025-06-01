Настоящее сообщение РФ: Сибига об очередном обстреле Украины и меморандуме Москвы

Россия заявляет о желании мира, но продолжает наносить массированные удары по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выложив на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) видео, на котором слышны взрывы.

Сибига заявил о нежелании РФ заканчивать войну

Министр обратил внимание на то, что РФ не желает договариваться о мире. В его видео слышно работу ПВО во время российской воздушной атаки.

Сейчас смотрят

— Это звуки над моим домом этим утром — и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары, — написал глава МИД Украины.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes. Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869 — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) June 1, 2025

Он подчеркнул, что враг продолжает наносить массированные удары по всей Украине — в частности используя баллистические и крылатые ракеты, а также сотни беспилотников. Это происходит даже несмотря на заявления Москвы о якобы готовности к мирным переговорам.

Сибига также отметил, что Россия не передала ни одного документа, в котором описано ее видение мира. Ни Украина, ни Турция, ни США не получали ни одного так называемого меморандума. Зато РФ продолжает террор и разрушения.

— В отличие от мифического “меморандума”, мы можем четко видеть и слышать настоящие “сообщения” России — ее ракеты и дроны. Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. Они начнут серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствуют другой уровень давления, — добавил министр.

Источник: Андрей Сибига

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.