Тариф на свет с 1 июня 2025 года: сколько будут платить украинцы
Тарифы на свет с 1 июня 2025 года не изменятся. Сколько будут платить украинцы – читайте далее.
Тариф на электроэнергию с 1 июня 2025 года
Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинцы продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/киловатт-час. Данное решение будет действовать до конца октября 2025 года.
То есть, до ноября цена на электричество для населения останется неизменной.
Так, за свет в июне украинцы будут без изменений платить 4,32 грн за киловатт-час.
Заметим, что для украинцев с двухзонными счетчиками тариф на электроэнергию в определенное время суток будет ниже. Так, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 грн за кВт-час.
Смягчение тарифа для украинцев
Ранее с 1 октября 2024 года и до 30 апреля 2025 года для тех, кто имеет установки электрического отопления, действовала льготная цена 2,64 грн/кВт⋅ч и только в том случае, если общий объем потребления электроэнергии составлял не более 2 тыс. кВт-ч в месяц.
Но в январе Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые используют электроотопление. Отныне потребители, которые используют электроотопительные установки, платят полный тариф только за те объемы электроэнергии, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт-ч. За остальную потребленную электроэнергию население будет платить по тарифу 2,64 грн.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что планов поднимать тариф на электроэнергию в Украине нет.
По прогнозам НБУ, дефицит электроэнергии в Украине будет постепенно уменьшаться, однако будет оставаться до 2027 года.
Ранее правительство Украины рассказало, как перейти на двухзонный учет электроэнергии.
Для этого потребителю нужно подать к местному оператору системы электроэнергии заявление об установлении многотарифного счетчика.
Вместе с заявлением нужно предоставить следующие документы: паспорт, идентификационный код, документы на право собственности или пользования помещением, договор о предоставлении услуг по распределению.
Счетчик можно купить у оператора систему распределения электроэнергии уже запрограммированный, или же купить самостоятельно. Здесь важно убедиться, что такой счетчик сертифицирован и соответствует техническим требованиям.