Выезд мужчин за границу: изменения с 1 июня

В июне 2025 года, так же как и после 17 июля 2024 года, обязательным условием для выезда мужчин за границу (если они являются гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет и имеют основания для пересечения) является наличие военно-учетного документа.

Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступил в силу в прошлом году 18 мая.

Выезд мужчин за границу: кто имеет право

Как подчеркивают в Госпогранслужбе, перечень категорий лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд за границу, в данный момент не менялся.

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Право на выезд за границу имеют:

забронированные на период мобилизации:

признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

одинокие отцы;

те, кто имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Выезд мужчин за границу: какие документы нужны

Теперь выезд мужчин за границу возможен только при наличии военного билета.

Военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность (паспортом), военнообязанные должны предоставить по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Требования к военному билету для выезда за границу

Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

В военно-учетных документах мужчин, имеющих отсрочку от призыва или исключенных из военного учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Основание для отказа в выезде за границу

Основанием для отказа в выезде за границу является:

отсутствие военно-учетного документа;

сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

В случае обнаружения таких сведений в реестре на место вызывают полицейского для административного задержания и доставки его в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Новые правила пересечения границы для мужчин до 25 лет

31 декабря Кабинет министров Украины внес изменения в Правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-25 лет в период военного положения.

Изменения касаются мужчин в возрасте 18-25 лет, которые проходили службу по контракту в ВСУ или разведывательных подразделениях Министерства обороны и до заключения контракта не проходили полноценной военной службы, кроме базовой подготовки.

Эти лица могут пересекать государственную границу при наличии:

справки от воинской части или руководителя территориального центра комплектования (в документе должны быть данные о заключенном контракте);

военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

Новые правила для мужчин, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы

27 февраля правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные постановлением Кабинета министров Украины №57 от 27.01.1995 года, для отдельных категорий граждан Украины.

Теперь во время действия правового режима мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.

Таким образом больше не будет действовать норма, когда решение о выезде этой категории лиц принимали Министерство развития общин и территорий Украины или военные администрации и осуществляли регистрацию в системе Шлях.

Новые правила для мужчин из сферы культуры и информационной сферы

4 марта правительство своим постановлением №244 внесло изменения в Правила пересечения государственной границы в отношении граждан из сферы культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет из этих сфер смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия:

письма Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;

приглашения иностранной организации (с переводом на украинский язык);

военно-учетного документа с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетного документа в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

Напомним, что наличие военно-учетного документа во время выезда всех мужчин за границу стало обязательным с 17 июля 2024 года. Именно тогда истек двухмесячный срок для обновления данных.

Источник : Госпогранслужба

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