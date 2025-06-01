Есть встреча Зеленского и Путина: СМИ обнародовали текст мирных предложений от Украины
Уже появился текст мирных предложений, которые 2 июня на мирных переговорах украинская делегация должна представить российской стороне.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Текст мирных предложений от Украины
Как отмечает издание, предложенная дорожная карта начинается с полного прекращения огня сроком не менее 30 дней. Далее важным пунктом является возвращение всех пленных, удерживаемых каждой из сторон, и украинских детей, вывезенных на территорию, контролируемую Россией.
И после этого должна пройти встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Согласно этому плану, Москва и Киев – с участием США и Европы – будут работать над согласованием условий, которые помогут прийти к соглашению о полном прекращении войны.
Как информировали ранее, рамочные украинские условия мирного соглашения, прописанные в документе, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом.
К ним относятся отсутствие ограничений на военную мощь Украины после заключения мирного соглашения, отсутствие международного признания суверенитета РФ над частями Украины, захваченными российскими войсками, и репарации для Украины.
Кроме того, в документе говорится, что нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории.
К слову, сегодня президент Владимир Зеленский назвал ключевые позиции Украины перед встречей в Стамбуле, первая из которой – полное и безусловное прекращение огня.