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Марина Терюханова, редактор ленты
5 мин.

Exist.ua — современный подход к подбору автозапчастей и обслуживанию авто

Exist.ua
Фото: Pexels

Современный автомобиль — сложный технический механизм, для обслуживания которого нужны точность и знания. Чтобы поддерживать машину в идеальном состоянии, важно иметь надежного партнера в мире запчастей и сервиса.

Exist.ua — это интернет-платформа, которая предлагает решения, ориентированные на потребности современного автовладельца: от подбора деталей по VIN-коду до быстрой доставки и мобильного управления заказами.

Глубокая экспертиза в подборе автозапчастей

Exist.ua ставит перед собой амбициозную задачу: обеспечить автовладельца не просто деталями, а правильными деталями для конкретного автомобиля. Это достигается благодаря:

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  • детальной каталогизации запчастей по марке, модели и модификации;
  • доступу к базам данных производителей и поставщиков;
  • интеграции системы поиска по VIN-коду для полного соответствия спецификациям авто.

Это особенно актуально для современных авто со многими вариантами комплектаций и рестайлингов.

Преимущества использования VIN-поиска

VIN-поиск на Exist.ua — это:

  • Точность — подбор деталей по заводской спецификации.
  • Экономия времени — автоматизация процесса поиска.
  • Гарантия совместимости — предотвращение затрат на возвраты и обмены.

Такой подход обеспечивает высокую эффективность сервиса и доверие пользователей.

Комплексный выбор моторных масел

Сегодняшние двигатели нуждаются в моторных маслах, которые соответствуют жестким нормам выбросов и требованиям к энергоэффективности. В каталоге Exist.ua:

  • Сертифицированные продукты от мировых брендов: Mobil, Shell, Total, Castrol, Liqui Moly, Liqui Moly.
  • Различные типы масел: синтетика, полусинтетика, минералка.
  • Подбор по спецификациям: ACEA, API, ILSAC и OEM-допуски.

Платформа позволяет не только купить моторное масло, но и получить рекомендации по подбору в соответствии с условиями эксплуатации и пробегом автомобиля.

Инновационное мобильное приложение для удобного доступа

Сервис Exist.ua доступен не только через сайт, но и через мобильное приложение для iOS и Android. Приложение позволяет:

  • осуществлять поиск запчастей по параметрам или VIN;
  • сохранять историю автомобилей и заказов;
  • получать оповещения о статусе доставки.

Это расширяет возможности пользователей и делает процесс обслуживания авто еще более гибким.

Оптимизированная доставка по Украине

Exist.ua сотрудничает с ведущими логистическими операторами, обеспечивая:

  • быструю доставку в отделение или курьером;
  • возможность отслеживания посылки онлайн;
  • минимальные сроки ожидания.

Сервис адаптирован к требованиям клиентов, для которых важно не только качество, но и оперативность.

Exist.ua — профессиональный выбор для тех, кто ценит время и качество

Exist.ua разработал сервис, который сочетает глубокую экспертизу, технологичность и удобство. Для каждого, кто ставит перед собой задачу обслуживать авто на уровне официального дилера, но хочет сэкономить время и средства, Exist.ua — правильный выбор.

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