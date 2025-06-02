События ночи 2 июня: РФ атаковала Харьков, Польша избрала президента

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 107 боевых столкновений, противник нанес три ракетных и 50 авиационных ударов, применив шесть ракет и 50 управляемых авиабомб, 1396 ударов дронами-камикадзе, а также совершил более 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака БпЛА на Харьков

Ночью вражеские ударные дроны атаковали Харьков: взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах. Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждено складское здание, зафиксирован пожар.

Сейчас смотрят

По состоянию на 5 утра сообщалось о двух пострадавших в результате прилетов вражеских БпЛА в Холодногорском районе Харькова. Медики оказывают всю необходимую помощь. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до шести, среди них двое детей.

Ракетная атака на Харьков

На рассвете российский враг нанес ракетные удары по Харькову. Первая ракета попала в проезжую часть. Вторая ракета — также попадание в землю. Повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. Обошлось без пострадавших.

Ночью РФ обстреляла Херсон

По словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, ориентировочно в четыре утра 2 июня россияне обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона. Смертельные ранения получил 40-летний мужчина.

На Днепропетровщине объявили вторую волну эвакуации

По словам руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в Днепропетровской области объявили вторую волну обязательной эвакуации из 14 населенных пунктов.

Так, эвакуация будет проводиться из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской громады, семи — из Великомихайловской, двух — из Маломихайловской.

Из этих населенных пунктов, которые находятся под постоянными атаками российских КАБов и дронов, должны выехать дети с родителями. Лысак рассказал, что социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи.

Обязательная эвакуация продлится в течение двух месяцев.

На Херсонщине российский дрон атаковал авто с детьми

По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, российский дрон атаковал машину в Камышанах. В машине находились мальчики 11 и 16 лет. У детей — минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Младший мальчик получил ранение грудной клетки. У старшего — ранения ноги и руки.

Взрывы в Липецке и Курске

В ночь на 2 июня Российскую Федерацию массированно атаковали ударные беспилотники. По меньшей мере 10 взрывов в России слышали в Липецке. В российском Курске прогремело по меньшей мере семь взрывов, информируют пропагандистские издания.

Выборы президента Польши

В Польше завершился второй тур выборов президента.

По данным экзитполов, Кароль Навроцкий набрал 50,7%, а Рафал Тшасковский — 49,3%, сообщает Bloomberg. Результаты подсчитают в течение ночи, а официальные результаты президентских выборов в Польше должны обнародовать в понедельник, 2 июня.

Издание Politico отмечает, что сейчас невозможно точно сказать, кто именно станет победителем на выборах в Польше, ведь может быть погрешность экзитпола в 2 процентных пункта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.