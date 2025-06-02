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Украина атаковала российские аэродромы без разведданных США — СМИ

СБУ
Фото: СБУ

Украина подготовила масштабную атаку на российские аэродромы, не получая разведывательных данных от США.

Об этом написала корреспондент американского телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники в администрации президента.

Украина атаковала российские аэродромы без помощи США

По словам корреспондента, Соединенные Штаты не передавали разведывательную информацию Украине для проведения операции под названием Паутина.

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— Источники администрации сообщают мне, что США не делились разведывательными данными с Владимиром Зеленским и его командой для операции Паутина. Украина собирала собственную информацию, — говорится в ее сообщении в соцсети X (ранее Twitter).

Кроме того, журналисты Axios писали, что Украина не предупреждала администрацию Дональда Трампа об этой атаке заранее. Это CBS News подтвердили в Белом доме.

Напомним, 1 июня СБУ осуществила масштабную операцию под названием Паутина, в рамках которой с помощью дронов были атакованы российские аэродромы и уничтожено более 40 самолетов, которые регулярно наносили удары по украинским городам.

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