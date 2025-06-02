У Украины будет неделя на ознакомление с предложениями РФ по окончании войны — Умеров

Российская делегация 2 июня передала Украине “свой документ”, на ознакомление с которым у Украины будет неделя.

Об этом по итогам переговоров в Стамбуле сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров.

— Несколько дней назад мы поделились нашими документами с российской стороной, но до сегодняшнего дня от них не было никакой реакции. Только во время сегодняшних дискуссий россияне передали свой документ нашей делегации. Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги, — рассказал Умеров.

Переговоры в Стамбуле

РФ на переговорах в Стамбуле отказалась соглашаться на безусловное прекращение огня, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

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Он подчеркнул на пресс-конференции в Стамбуле, что в то же время было решено продолжать обсуждать этот процесс.

РФ предложила Украине режим тишины на 2-3 дня

Главный переговорщик Москвы Владимир Мединский заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия предложила частичное прекращение огня на “два-три дня”.

— Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня в определенных районах линии фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. Мы пока не слышали, какова украинская позиция по этому конкретному, короткому прекращению огня, — сказал Мединский.

К слову, также Умеров сообщил, что Украина предложила РФ провести следующую встречу в конце месяца.

Фото: Рустем Умеров

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